Mit Baseballschläger verprügelt: Streit in Forchheim eskaliert

Am Dienstagabend sollen zwei junge Männer in Forchheim einen dritten Mann mit einem Baseballschläger attackiert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl gegen die Angreifer. Das teilt die Polizei mit.

Am Dienstag, gegen 18.25 Uhr, eskalierte in der Forchheimer Innenstadt ein Streit. Im Bereich der Hauptstraße trafen drei junge Männer aufeinander, die aus bislang ungeklärten Gründen in Konflikt gerieten. Im weiteren Verlauf sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 30 Jahren einen 19-Jährigen mit einem Baseballschläger attackiert haben. Einer der Angreifer soll zudem eine Machete mitgeführt haben.

Polizei fragt: Hat jemand die Tat beobachtet?

Der 19-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die eingesetzten Streifen der Polizeien Forchheim, Ebermannstadt und der Verkehrspolizei Bamberg nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten den Baseballschläger und das Messer sicher. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwochmittag führten die Kriminalbeamten die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen die Männer. Die Haftbefehle wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.