Auf Höhe einer Linkskurve kam ein 49-jähriger Mann am Mittwochvormittag (5. April 2023) mit seinem Auto von Walkersbrunn in Richtung Guttenburg alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.

Das hatte zur Folge, dass sich das Auto mehrfach überschlug. Das Fahrzeug rollte einen Hang in der Nähe hinunter und stieß gegen einen Obstbaum. Von diesem prallte das Auto erneut ab und stieß rückwärts gegen einen weiteren Baum. Letztendlich stürzte das Fahrzeug einen nahegelegenen Abhang hinunter.

Polizei Ebermannstadt berichtet von spektakulärem Unfallhergang

Der 49-Jährige wurde trotz des "spektakulären Unfallhergangs" nur leicht verletzt und von einem Rettungswagen in das Klinikum nach Forchheim gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Walkersbrunn unterstützte die Einsatzkräfte, indem sie die Unfallstelle absicherte. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 13.000 Euro, der Sachschaden an Bäumen und Leitpfosten beträgt über 2000 Euro.

