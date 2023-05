Ein 25-jähriger und ein 49-jähriger Montagearbeiter gerieten am Dienstagabend (30. Mai 2023) gegen 23 Uhr in einer Ferienwohnung in der Oberen Kellerstraße in Forchheim aneinander, wie die Polizeiinspektion Forchheim mitteilte.

Bei den beiden "Streithähnen" handelte es sich um Arbeitskollegen derselben Baufirma. Um was es bei dem Streit ging, konnte aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten allerdings nicht geklärt werden.

Aufeinander losgegangen - Streit zwischen betrunkenen Arbeitskollegen in Forchheim

Im Laufe des Streites sollen die beiden Kontrahenten, die mit über 1,5 und über 1,6 Promille alkoholisiert waren, mit Fäusten aufeinander losgegangen und sich gegenseitig mit Küchenmessern bedroht haben. Beide zogen sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Platzwunden zu.

Nach Behandlung im Forchheimer Krankenhaus wurden beide in Gewahrsam genommen und durften die weitere Nacht jeweils in einer Einzelzelle verbringen. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen beide eingeleitet.

Vorschaubild: © Pixabay.com und Christopher Schulz (Symbolbild) / Collage: inRLP.de