Zweimal binnen einer halben Stunde ist ein vermutlich angetrunkener Mann in Forchheim mit zwei gestohlenen Fahrrädern erwischt worden. Der 32-Jährige sei am Freitag (4. August 2023) einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und dass das Fahrrad einige Tage zuvor gestohlen worden war.

Nur eine halbe Stunde später fuhr der 32-Jährige den Angaben zufolge erneut auf einem Fahrrad an der Streife vorbei - diesmal mit einem Bier in der Hand. Sein Gefährt soll er am Bahnhof gestohlen haben. Wegen seiner Straftaten und Vorstrafen kam er auf Anordnung eines Haftrichters in eine Justizvollzugsanstalt. Dem Mann sollte Blut entnommen werden.