Am vergangenen Sonntag ist es in Forchheim zu einer Gewalttat gekommen. Ein alkoholisierter Mann fuhr mit dem Auto auf einen anderen zu, um diesen zu überfahren. Dieser konnte sich gerade noch retten. Gegen den Fahrer wird unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Sonntag, 2. Juli, geriet ein getrennt lebendes Ehepaar in Streit. Wie spätere Zeugenvernehmungen ergaben, fuhr der Noch-Ehemann dabei mit dem Auto auf einen Bekannten seiner Ex-Frau zu. Eine Zeugin zog ihn in letzter Sekunde noch beiseite.

Passantin zog ihn beiseite - Mann wollte Nebenbuhler überfahren

Dennoch wurde er durch den Außenspiegel des Autos am Ellenbogen getroffen und verletzt. Der 34-jährige Fahrer konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Forchheim festgenommen werden. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, was auch eine Blutentnahme zu Folge hatte.

Der Mann wurde am Montagnachmittag durch Beamte der Kriminalpolizei Bamberg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den 34-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.