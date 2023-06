Behringersmühle vor 1 Stunde

Alle Beteiligten alkoholisiert

"Mit Ziegelstein ins Gesicht geschlagen": Streit in Wohnheim eskaliert - drei Menschen verletzt

In einem Wohnheim in Behringersmühle ist es am Wochenende zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gekommen. Der genaue Tathergang gibt der Polizei dabei aktuell noch Rätsel auf.