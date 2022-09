Nichtangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war am frühen Mittwochmorgen (28. September 2022) der Auslöser eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße zwischen Kleingesee (Landkreis Forchheim) und Bieberbach (Landkreis Forchheim). Das berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Eine 28-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug prallte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Durch den massiven Anstoß wurde der Kleinwagen derart deformiert, sodass sich die Autofahrerin nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Kreis Forchheim: Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn

Die sofort alarmierte freiwillige Feuerwehr musste mit technischem Gerät anrücken, um die Fahrerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Nach kurzer Zeit konnte die glücklicherweise nur leichtverletzte Frau geborgen werden.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in das Klinikum Forchheim verlegt. Ein Abschleppdienst brachte den stark beschädigten Wagen zu dessen Stellplatz. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro.