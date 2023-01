Zu einem Brand im Außenbereich einer Mehrzweckhalle in Weisendorf ist es in der Nacht von Mittwoch (04. Januar) auf Donnerstag (05. Januar) gekommen. Eine Zeugin alarmierte gegen 01.00 Uhr nachts die Einsatzkräfte.

Der Vorfall ereignete sich im Reuther Weg: Dort gerieten mehrere Mülltonen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, berichtet die Polizeiinspektion Herzogenaurach.

Feuer richtet hohen Sachschaden an - Brandursache ungeklärt

Das Feuer richtete großen Schaden an: acht Mülltonnen, eine Umfriedung aus Holzpfählen, eine Straßenlaterne, eine Hecke und zwei Verkehrsschilder wurden zerstört. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Der Brand beschädigte zudem die Mehrzweckhalle: dabei "wurde die Verkleidung, sowie mehrere Fenster in Mitleidenschaft gezogen", berichtet die Polizei. An der Halle entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen zu dem Brand nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/7809-0 entgegen.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef