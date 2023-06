Wegen A3-Ausbau: ERH36 zwischen Medbach und Höchstadt teils und voll gesperrt

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG meldet Verkehrsbeeinträchtigung an der Kreisstraße ERH 36 zwischen Medbach und Höchstadt:

a) Halbseitige Sperrung am 29.06.2023 von ca. 09:00 bis voraussichtlich ca. 17:00 Uhr sowie am 30.06.2023 von ca. 9:00 Uhr bis voraussichtlich ca. 15:00 Uhr

b) Vollsperrung vom 30.06.2023 ca. 15:00 Uhr bis voraussichtlich 03.07.2023 ca. 06:00 Uhr

c) Einbahniger Betrieb mit Wechselverkehrsführung (Ampelanlage) im Bereich des Bauwerks voraussichtlich ab 03.07.2023 ca. 06:00 Uhr

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen laufen derzeit die Vorbereitungen zum Ausbau der Autobahn im Bereich Höchstadt. Der Ausbau beginnt hier mit der Richtungsfahrbahn Nürnberg. In dieser Bauphase wird der Verkehr mit je zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der bestehenden Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main geführt. Das westliche Teilbauwerk des Unterführungsbauwerks BW360a, das die Kreisstraße ERH 36 unter der Autobahn hindurchführt, muss vor der Umlegung des Autobahnverkehrs auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main statisch ertüchtigt werden.

Hierzu wird eine Unterstützungskonstruktion eingebaut. Im Rahmen der halbseitigen Sperrungen wird der Einbau der Unterstützungskonstruktion vorbereitet. Für den Einbau der Unterstützungskonstruktion muss die Kreisstraße dann voll gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer, die von Höchstadt kommend die Autobahn in Richtung Medbach unterqueren wollen, werden ab dem Kreisverkehr über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U4 via Adelsdorf und Aisch nach Medbach geführt. Gleiches gilt für Verkehrsteilnehmer, welche die Autobahn an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost mit Ziel Medbach verlassen.

Verkehrsteilnehmer, die von Aisch bzw. Medbach kommend die Autobahn in Richtung Höchstadt unterqueren wollen, werden über die Umleitungsstrecke U3 via Adelsdorf in Richtung Gremsdorf geleitet.

Im Anschluss an den Einbau der Unterstützungskonstruktion wird der Verkehr wechselseitig einbahnig mit einer Ampelregelung unter dem Bauwerk hindurchgeführt.



Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.