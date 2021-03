Uttenreuth vor 34 Minuten

Polizeieinsatz

Corona-Verstoß im Vereinsheim: Neun Männer schauen im Nebenraum Fußball

Am Sonntagnachmittag gab es einen Corona-Verstoß in einem Vereinsheim in Uttenreuth. Neun Personen haben in einem Nebenraum ohne Mund-Nasen-Bedeckung Fußball geschaut.