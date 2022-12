Am Mittwochnachmittag wurde die Bergwacht Erlangen zu einem Einsatz auf dem Erlebnispfad in der Nähe des Walderlebniszentrums in Tennenlohe alarmiert. Eine Seniorin war dort vom Pfad abgekommen und verunglückt.

Laut ersten Angaben der Bergwacht war die Frau mit ihrem Hund auf dem Erlebnispfad spazieren. Das Tier entriss sich jedoch seinem Frauchen und rannte ins Dickicht. Bei der Suche nach ihrem Hund kam die Seniorin vom Weg ab, stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Zusammen mit dem Rettungsdienst Bayerisches Rotes Kreuz Erlangen-Höchstadt ASB Erlangen-Höchstadt sowie benachbarten Bergwacht-Bereitschaften aus Lauf, Hersbruck und Nürnberg wurde die Patientin medizinisch versorgt. Mit Bergesack und Gebirgstrage erfolgte die Rettung aus unwegsamen Gelände zum RTW.