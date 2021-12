Am späten Montagabend (13.12.2021) bemerkte eine aufmerksame 59-jährige Anwohnerin, dass es in einem Nachbarhaus in Röttenbach zur Rauchentwicklung kam. Sie verständigte daher unverzüglich die Feuerwehr.

Bei einer anschließenden Wohnungsöffnung durch die Freiwillige Feuerwehr Röttenbach, stellte sich heraus, dass sich ein haushaltsüblicher Adventskranz oder eine elektrische Beleuchtung entzündet hatte. Dadurch entstand am Mobiliar Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Hauseigentümer war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Nachdem die Anwohnerin so schnell reagiert hatte, konnte schlimmeres verhindert werden. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Gefahren brennender Kerzen, gerade in der Weihnachtszeit, hingewiesen.