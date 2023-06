Landkreis Erlangen-Höchstadt: "Wichtiger Meilenstein" für Radwegenetz - Geh- und Radweg wird gebaut

Mit einem gemeinsamen Spatenstich symbolisierten Landrat Alexander Tritthart (Erlangen-Höchstadt) und Landrat Armin Kroder (Nürnberger Land) den Start für den Bau des Geh- und Radweges entlang der Kreisstraßen von Bullach im Landkreis Nürnberger Land (LAU 8) und Herpersdorf (ERH 12) im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erklärt, unterstreicht das Projekt die hohe Bedeutung, die der Ausbau des Radwegenetzes für die beiden Landkreise hat.

Der neue Geh- und Radweg soll die Sicherheit zu Fuß und mit dem Fahrrad zwischen den Ortsteilen Bullach (Lauf) und Herpersdorf (Eckental) erhöhen. Er wird eine Länge von rund 400 Metern haben, wobei 170 Meter im Landkreis Nürnberger Land und 230 Meter im Landkreis Erlangen-Höchstadt liegen. Zudem wird eine 40 Meter lange Geh- und Radweg-Querungshilfe innerhalb von Bullach errichtet.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 500.000 Euro. Bei zuwendungsfähigen Kosten von circa 410.000 Euro wird insgesamt eine pauschale Zuwendung des Freistaates Bayern in Höhe von 310.000 Euro erwartet. Die Planungen für den Geh- und Radweg zwischen Bullach und Herpersdorf begannen im August 2020, als die Stadt Lauf und der Markt Eckental separate Anträge für den Bau des Weges bei den Kreisverwaltungen stellten. Im Dezember 2022 wurde im Kreistag (ERH) der Beschluss für eine entsprechende Vereinbarung gefasst.

Eine kleine Strecke im Radwegenetz, die einen bedeutenden Schritt im Rahmen des Investitionsprogramms des Landkreises Erlangen-höchstadt markiert: "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau eines bedarfsgerechten Netzes an Kreisstraßen und eines überregionalen Radwegenetzes. Wir möchten allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine sichere und nachhaltige Mobilität ermöglichen, die nicht an der Landkreisgrenze aufhört," sagt Landrat Alexander Tritthart beim offiziellen Spatenstich in der Nähe des Wanderparkplatzes in Herpersdorf. Mit dem Bau des Geh- und Radweges zwischen Bullach und Herpersdorf setzen beide Landkreise zudem ein wichtiges Zeichen für die überregionale Verkehrssicherheit.

Auch Landrat Armin Kroder aus dem Landkreis Nürnberger Land betont die Bedeutung der Investition in den Ausbau der Kreisstraßen: „Ein gut ausgebautes Radwegenetz trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Landkreise sicher und komfortabel mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Der gemeinsame Bau dieses Geh- und Radweges ist ein großer Schritt in diese Richtung." Beide Landräte und alle Beteiligten dankten den Tiefbauämtern für die gute Zusammenarbeit und dem Freistaat Bayern für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme.