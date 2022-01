Die Feuerwehr wurde am Dienstagmittag (4. Januar 2022) alarmiert, nachdem sich eine Person bei Arbeiten auf einem Flachdach in Weidendorf bei Höchstadt an der Aisch verletzt hatte.

Nachdem der Mann das Dach bestiegen hat, rutschte er aus und zog sich Verletzungen zu, sodass er nicht mehr eigenständig herabsteigen konnte, wie die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt mitteilt.

Mann rutscht auf Dach aus: Feuerwehr und Hubschrauber retten ihn

Für die Feuerwehr hieß es daher: "Personenrettung aus Höhe“. Dementsprechend wurde sowohl die speziell ausgebildete Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Fürth als auch eine Gruppe der Werkfeuerwehr Schaeffler aus Herzogenaurach alarmiert.

Da die Feuerwehr zuerst eintraf, übernahm sie die Erstversorgung.

Notarzt und Rettungssanitäter übernahmen und versorgten anschließend die verunfallte Person. Die Feuerwehr bereitete die Rettung über die Drehleiter vor.

Werkfeuerwehr Schaeffler sichert Krankentrage - Mann kommt ins Krankenhaus

Die nach knapp 20 Minuten eingetroffenen Höhenretter der Werkfeuerwehr Schaeffler sicherten die Krankentrage samt Patienten am Dach mit spezieller Ausrüstung.

Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Feuerwehren Höchstadt an der Aisch, Sterpersdorf, Schwarzenbach, sowie den Höhenrettern aus Fürth und Herzogenaurach war der Einsatz somit abgeschlossen.

Aufgrund der Nähe zum Nachbarlandkreis wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Markt Uehlfeld alarmiert, die jedoch nicht anrücken musste.