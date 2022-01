Traditionsgaststätte "Gasthof Staudigel" in Klebheim (Gemeindeteil von Heßdorf) existiert seit 2017 nicht mehr

Eine beachtliche Vergangenheit liegt hinter dem ehemaligen "Gasthof Staudigel" in der Höchstadter Straße in Klebheim (Heßdorf). Die Traditionsgaststätte wurde über 100 Jahre lang in Familienbesitz bewirtschaftet. Die Tochter der Betreiber Nina Staudigel hat inFranken.de die Gründe für die Schließung erklärt und weiß, was die neuen Pächter erwarten können.

Heßdorf: Traditionsgaststätte verfügt über drei Gasträume und eine Karpfenküche

Der "Gasthof Staudigel" war eine Adresse für traditionelle fränkische Küche mit Spezialisierung auf Karpfen. Er verfügt deshalb über eine "extra Karpfenküche sowie Fischbassin und Schlachtraum für Karpfen", wie Nina Staudigel in einer öffentlichen Annonce schreibt. Aus gesundheitlichen Gründen mussten ihre Eltern 2017 den Betrieb einstellen. Für Privatveranstaltungen hätten sie die Räume zeitweise vermietet, doch das sei durch die Corona-Pandemie nicht mehr so leicht möglich, erklärt Staudigel.

Weil das gesamte Inventar übergeben wird, könnte es sofort losgehen: "Theoretisch kann in einer Woche angefangen werden." In der Anzeige heißt es konkret: "Die Gaststätte ist schlüsselfertig eingerichtet. Sämtliche notwendigen Inventargegenstände wie Bestuhlung, Küchengeräte und Kühlmöglichkeiten sind vorhanden und werden im funktionsfähigen und gereinigten Zustand übergeben. Die Gaststätte ist provisions- und ablösefrei." Die Gaststätte sei dazu stetig modernisiert worden, versichert Staudigel.

Zu verpachten ist der Gastraum mit circa 40 Plätzen sowie ein Nebenraum mit circa 35 Plätzen. Ein Saal im ersten Obergeschoss verfügt außerdem über 80 bis 100 Plätze, führt Staudigel auf. Zu dem Gasthof, der westlich der BAB 3 im Gemeindeteil Klebheim liegt, gehören auch eine Terrasse und Parkmöglichkeiten. An die Gaststätte seien zudem noch Lagerräume und ein Büroraum angegliedert. Über eine Wohnung verfüge das Objekt nicht. Spezielle Wünsche zur gastronomischen Ausrichtung habe die Familie nicht. "Es wäre natürlich schön, wenn es so gut weiterlaufen wird, wie bei uns", sagt Nina Staudigel dazu.