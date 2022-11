Am 18.11.2022, gegen 11.20 Uhr, kam ein 30-Jähriger mit seinem Pkw zwischen Beutelsdorf und Hammerbach aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in die Notaufnahme der Uniklinik Erlangen gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Herzogenaurach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay