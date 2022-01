Gremsdorf vor 55 Minuten

Katzenrettung

In vielen Metern Höhe: "Tierlieber Kamerad" rettet Katze aus misslicher Lage

In Buch bei Gremsdorf musste die Feuerwehr am Mittwochabend (12. Januar 2022) eine Katze aus einer misslichen Lage befreien. Die Katze befand sich in vielen Metern Höhe in einer nahezu ausweglosen Situation.