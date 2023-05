Feiern in Erlangen: Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Erlangen

Die besten Clubs und Discos in Erlangen : Wir stellen sie dir vor New Force Transfer Bar / Club Erlkoenig Barklub Zirkel Studentenclub & Diskothek Paisley

: Wir stellen sie dir vor Fazit: Reges Nachtleben, tolle Clubs - Erlangen hat viel zu bieten

In der Universitätsstadt Erlangen herrscht ein reges Nachtleben. Am Wochenende strömen viele Erlanger und feierlustige Menschen aus dem Umland in die Stadt. Neben vielen Bars und Kneipen gibt es auch einige Diskotheken, die um die Gunst der Kundschaft buhlen. In den letzten Jahrzehnten sind immer wieder neue Clubs aus dem Boden geschossen. Allerdings haben wenige überdauert. Im Ranking anhand der Google-Rezensionen findest du somit meist Diskotheken mit langer Tradition.

New Force - "Frankens Metal-Schuppen"

Das New Force befindet sich am Rande des Vereinsgeländes des ATSV 1898 Erlangen. Der Club ist sehr gut auf Google bewertet, ist aber nichts für jedermann. Die Diskothek bezeichnet sich selbst als Frankens Metal-Schuppen und macht somit im Vorhinein klar, an wen sich das Angebot richtet.

Du kannst jeden Donnerstag, Freitag und Samstag im New Force Metal vom Feinsten erleben. Donnerstag hat der kleine Club von 20 bis 24 Uhr offen und kostet keinen Eintritt. Freitag und Samstag kostet der Eintritt ab 21.00 nur 2 Euro. Für Sonderveranstaltungen wie Live-Konzerte musst du etwas mehr Geld hinlegen. Die Preise für Bier, Schnaps und andere Getränke sind laut Karte sehr günstig. Neben den Preisen loben die Kund*innen besonders die Musik. Wenn du Metal und Rock magst, kannst du hier preiswert mit Gleichgesinnten feiern.

Der Eingang des kleinen Clubs liegt etwas versteckt um die Ecke. Zu den Öffnungszeiten sind in der Gegend genug Parkplätze vorhanden. Zudem ist die S-Bahn-Station Paul-Gossen-Straße direkt um die Ecke. Das New Force hat donnerstags von 20 bis 0 Uhr geöffnet. Freitags und samstags kannst du hier von 20 bis 2 Uhr günstige Getränke zur besten Metal-Musik genießen.

New Force

Buckenhofer Weg 69, 91058 Erlangen

Do: 20.00 - 0.00 Uhr

Fr & Sa: 20.00 - 2.00 Uhr

Web: https://www.newforce.de/

Transfer Bar / Club - inspiriert von der Berliner Clubszene

Das Transfer ist der erste Club im Ranking, der auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Der eher alternative Laden liegt direkt an den Gleisen neben dem Hauptbahnhof und öffnet schon seit 1983 seine Türen für die Gäste. Das Transfer ist von der Berliner Clubszene inspiriert und hat seinen unkonventionellen Charakter bewahrt.

Das Transfer bezeichnet sich selbst als eine Mischung aus Bar, Club und Kneipe. Es hat Montag bis Samstag ab 21 Uhr geöffnet. Hier mischen sich Jung und Alt. Stammpublikum ist ebenso willkommen, wie neue Kund*innen. Es gibt eine große Bierauswahl, Longdrinks und Cocktails. Zudem legen hier regelmäßig DJs auf und sorgen freitags und samstags für Partystimmung. In der langen Clubgeschichte waren schon einige Künstler am Start, die später zu Weltstars wurden. In den Rezensionen wird die Atmosphäre der Szenekneipe gelobt. Auch die Livemusik kommt meist sehr gut an.

Zu Stoßzeiten kann es im Transfer, das du in der Westlichen Stadtmauerstraße findest, auch mal voll werden. Beim breiten Publikum kommt der Club an. An den langen Partynächten am Wochenende hat der Laden bis 3.45 Uhr geöffnet.

Transfer Bar / Club

Westliche Stadtmauerstraße 8, 91054 Erlangen

Mo - Mi: 21.00 - 01.30 Uhr

Do: 21.00 - 02.30 Uhr

Fr & Sa: 21.00 - 03.45 Uhr

Web: https://transfer-erlangen.de/

Erlkoenig Barklub - Eintritt ab 25 Jahren

Beim Erlkoenig handelt es sich um eine Mischung aus Bar und Diskothek, die sich an etwas älteres Publikum richtet. Der Club befindet sich in der Nürnberger Straße gegenüber der Erlanger Arcaden. Der Eintritt in das Kellergewölbe ist in der Regel erst ab 25 Jahren. Egal ob chillig oder ausgelassen auf der Tanzfläche tanzen – hier werden beide Geschmäcker bedient.

In den Rezensionen wird immer wieder von tollen Abenden berichtet, die im Erlkoenig verbracht wurden. Der großzügige und gemütlich Loungebereich kommt bei den Kund*innen sehr gut an. Durch die tiefen Sitzmöbel, die Dekoration und die Musik entsteht ein sehr schönes Ambiente. Hier kannst du bis spät in die Nacht sitzen und Cocktails oder andere Getränke schlürfen. Wenn du Lust zu tanzen hast, kannst du dich einen Raum weiter auf der Tanzfläche ausleben.

Der Erlkoenig hat Freitag und Samstag von 21.00 bis 05.00 Uhr geöffnet. In der Regel heißt es "No Kids just Party – Feiern ab 25 Jahren". Selten gibt es auch Sonderveranstaltungen. Es gibt keinen strikten Dresscode und es sind alle über 25 willkommen, in der Nürnberger Straße 1 einen unvergesslichen Abend zu verbringen.

Erlkoenig Barklub

Nürnberger Str. 1, 91052 Erlangen

Fr & Sa: 21.00 - 05.00 Uhr

Web: https://erlkoenig.club/

Zirkel Studentenclub & Diskothek - eine "Institution in Erlangen"

Der Zirkel ist eine Erlanger Institution. Hier haben sich vielleicht schon deine Eltern kennengelernt. Der Studentenclub Zirkel besteht in seiner aktuellen Form seit 1999. Der Club befindet sich in einem Kellergewölbe in der Hauptstraße 105. Hier gibt es mehrere Bars, eine Tanzfläche und diverse Ecken mit Sitzgelegenheiten.

Der Zirkel lockt an unterschiedlichen Tagen unterschiedliches Publikum. Dienstags ist Studententag mit günstigen Getränken und einem bunten Musikmix. Donnerstag heißt das Motto Cocktailpyramide. Freitags ist Techno angesagt und samstags gibt es einen vielfältigen Mix an Partymusik. Den Rezensionen ist zu entnehmen, dass nicht nur die Preise überzeugen. Auch die Stimmung wird meist gelobt. Dass der Club etwas in die Jahre gekommen ist, gehört zum Zirkel dazu.

Wegen der Lage in der Hauptstraße ist der Zirkel besonders zur Zeit der Bergkirchweih gefragt, beliebt und in der Regel brechend voll. Für viele sind die "After-Berg-Partys" legendär. Dann kann es passieren, dass die Frauen und Männer in Dirndl und Lederhose lange Zeit auf den Einlass warten müssen. Der Club öffnet in der Regel um 23 Uhr. Während des Bergs gelten andere Öffnungszeiten.

Zirkel Studentenclub & Diskothek

Hauptstraße 105, 91054 Erlangen

Di & Do: 23.00 - 04.00 Uhr

Fr & Sa: 23.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.zirkel-club.de/

Paisley - Schicke Deko inklusive Kultstatus

Das Paisley gehört ohne Frage zu den besten Diskotheken in Erlangen. Der kleine, aber feine Club aus der Nürnberger Straße besteht schon seit vielen Jahren. Er zieht seit jeher das Partyvolk an, das es etwas schicker mag. Das Paisley besticht durch schicke Dekoration und gute Musik. Hier kommt beim Feiervolk Stimmung auf. Der Club ist in einen Barbereich und einen Disco-Bereich unterteilt und ist generell gut bewertet. Die schlechten Bewertungen auf Google sind der etwas strengeren Einlass-Politik geschuldet.

Im Paisley gibt es fast jedes Wochenende ein anderes Event. Neben Hip-Hop und House werden auch Deutschrap und Hits aus den 2000ern gespielt. Zudem gibt es verschiedene wiederkehrende Events wie die Veranstaltung "Pornofasching", die bei vielen Clubgängern der Region Kultstatus genießt. Die Rezensenten, die es in die Kellergewölbe geschafft haben, berichten nur Positives. Musik, Getränke und Stimmung im Paisley wissen zu überzeugen.

Das Paisley befindet sich zwischen Kino und Arcaden in der Nürnberger Straße 15. In der Regel ist der Laden freitags und samstags von 23.00 bis 05.00 Uhr geöffnet. Zudem gibt es in den bayerischen Ferien und an bzw. vor Feiertagen einige Sonderveranstaltungen.

Paisley

Nürnberger Str. 15, 91052 Erlangen

Fr & Sa: 23.00 - 05.00 Uhr

Web: http://www.paisley.de/

Resümee - in Erlangen kommt das Feier-Volk auf seine Kosten

Die Erlanger Clubszene hat schon immer wegen der Nähe zu Nürnberg gewisse Grenzen. Trotzdem gibt es für die Partygänger eine diverse Auswahl. So kannst du je nach Musikgeschmack und gewünschten Ambiente zwischen verschiedenen gut bewerteten Clubs wählen. Egal ob Metal, Alternativ, Elektro, Hip-Hop oder einfach Partymusik – in Erlangen ist für jeden Geschmack eine Diskothek zu finden.