Am vergangenen Wochenende hat sich der Winter erstmals in der Saison 2022/2023 in der Region gezeigt. Wie die Stadt Erlangen berichtet, war der städtische Winterdienst am Sonntagfrüh erstmals im Einsatz.

In den letzten Wochen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung neben den anderen unterschiedlichsten Aufgaben mit den nötigen Vorbereitungen für die ersten Schneefälle begonnen.

Insgesamt 172 Kilometer Hauptverkehrsachsen, 120 Kilometer (gesonderte) Radwege, über 400 Bushaltestellen, 178 Fußgängerüberwege, 35 Treppenanlagen sowie 25 Plätze (auch Parkplätze) gehören unter anderem zum Einsatzgebiet des städtischen Winterdienstes.

Dafür stehen bis zu 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vom Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, dem Tiefbauamt, dem Standesamt/Friedhofsverwaltung sowie dem Entwässerungsbetrieb) zur Verfügung. Sie können auf 13 Räum- und Streufahrzeuge (Lkw) sowie 48 Transporter und Kleintraktoren zurückgreifen.

In diesem Zusammenhang appelliert Bürgermeister Jörg Volleth, gleichzeitig Werkleiter des kommunalen Betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, an die Bürgerinnen und Bürger, der Räum- und Streupflicht auf den an ihrem Grundstück angrenzenden Gehwegen nachzukommen.

Dafür muss abstumpfendes Streugut (kein Salz) verwendet werden. Im Stadtgebiet verteilt finden sich zahlreiche nicht verschlossene Streugutcontainer.

