Auf dem Siemens-Campus in Erlangen wird gebaut und ein Umzug steht bevor. Aus diesem Grund kommt mit über 2000 Positionen die komplette Büroeinrichtung aus einem ehemaligen Siemens-Firmengebäude bei Restlos.com unter den Hammer.

Wie die Internetplattform in einer Pressemitteilung schreibt, umfasst das Gebäude fünf Stockwerke und 1200 Arbeitsplätze. Der Startpreis aller Lose - vom Videobeamer bis zur Küchenzeile - liegt bei einem Euro.

Siemens lässt Büroinventar versteigern - "Auswahl an Schreibtischen beinahe uferlos"

75 Besucherstühle, 110 Garderobenständer und über 250 Schreibtischstühle würden bei der aktuellen Auktion im Internet angeboten, heißt es. "Die Auswahl an akkuraten Schreibtischen ist beinahe uferlos." 399 höhenverstellbare Schreibtische würden versteigert.

Die professionellen Arbeitsplatzeinrichtungen gebe es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Dazu seien Bürobegleiter wie Sideboards und Stehleuchten Teil des Angebots. Auch komplette Bürozimmer-Einrichtungen gelte es zu besichtigen.

Firmengründer könnten bei dieser Auktion ebenfalls fündig werden: "Wir haben auch mehrere Sets im Angebot, um gleich mehrere Büros mit dem passenden Mobiliar auszustatten", sagt Kerstin Kranich, die zuständige Projektleiterin. Dabei gehe auch das Start-up-Paket mit über 42 höhenverstellbaren Arbeitsplätzen zum Startpreis von einem Euro in die Auktion. Hier geht es zu den Versteigerungsstücken.

"Aufgrund der Größe" diesmal zwei Termine für Finale vorgesehen

Die Besichtigungen findet am Freitag (4. November 2022) in Erlangen statt, informiert das Versteigerungsunternehmen. Interessenten können sich für den Besichtigungstermin im Internet anmelden. "Wir belassen das gesamte Inventar bewusst am Standort in Erlangen, um unnötige Transporte zu vermeiden", erklärt Kranich. Treffpunkt für die Besichtigungen ist der Eingang zum bisherigen Firmencampus an der Freyeslebenstraße 1 in Erlangen.

Das sind die Termine für die Besichtigungen:

Freitag (4. November 2022): Treffpunkt: 11.50 Uhr - Rundgang von 12 Uhr bis 13 Uhr

Freitag (4. November 2022): Treffpunkt: 12.50 Uhr - Rundgang von 13 Uhr bis 14 Uhr

Für den Zutritt zum Siemens-Gelände wird ein gültiges Ausweisdokument benötigt. Aufgrund der Größe der Versteigerung seien für das Finale diesmal zwei Termine geplant, schreibt Restlos.com weiter. "Die Auktion enthält so viele Teile, dass diese an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am 7. und 8. November enden wird", sagt Kranich.

Weitere Informationen rund um die aktuelle Online-Versteigerung des kompletten Inventars aus dem fünfstöckigen Siemens-Bürogebäude in Erlangen gibt es im Internet.