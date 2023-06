Seit 25. Mai heißt es in Erlangen: Der Berg ruft! Wie die Stadt Erlangen berichtet, sind diesem Ruf in diesem Jahr bei durchgängig bestem Feier-Wetter rekordverdächtig viele Menschen gefolgt, um dem bunten Treiben auf den historischen Bierkellern und den Vergnügungen der rund 90 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte rund um das weithin sichtbare Riesenrad zu frönen.

Bereits zum Anstich des ersten Fasses durch Oberbürgermeister Florian Janik strahlte der Himmel und sorgte für ebenso strahlende Gesichter auf dem „Berg“. Nicht zuletzt das anhaltend gute Wetter ließen den „Berg“ für zwölf Tage zum Ort der Fröhlichkeit und guten Laune für zahlreiche Menschen aus Nah und Fern werden. Wenige Stunden bevor mit dem traditionellen Eingraben des Fasses zu den Klängen von „Lili Marleen“ gegen Mitternacht die Bergkirchweih 2023 heute Abend zu Ende geht, ziehen die Verantwortlichen ein überaus positives Fazit.

„Dieser ‚Berg‘ lief einfach super. So viele gut gelaunte Menschen an einem Ort zu sehen, ist großartig“, freut sich Oberbürgermeister Florian Janik, der selbst bei zahlreichen Veranstaltungen und Terminen auf dem Bergkirchweihgelände zu sehen war. „Wir alle – Stadt, Schausteller, Wirte – geben uns viel Mühe, dass so ein großes Fest ordentlich und gut abläuft. Es ist wunderschön, dass das in diesem Jahr alles so gut funktioniert hat“. Das Stadtoberhaupt dankte allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die mit sehr viel Herzblut auf und neben dem Festgelände mitgeholfen haben, dass die Erlangerinnen und Erlanger diese zwölf wunderbaren Tage feiern durften. In sein Dankeschön bezog er auch die Anwohnerinnen und Anwohner auf dem Gelände und in der Stadt ein, die die manchmal unvermeidlichen Störungen mitgehen und durch ihre Toleranz ebenfalls zum Gelingen des Festes beitragen.

Auch „Berg“-Referent Konrad Beugel blickt überaus positiv auf die zurückliegenden Erlanger Festtage. „Genuss, Lebensfreude und Gastfreundschaft haben die Bergkirchweih 2023 ausgezeichnet. „Wir zählen die Besucher nicht, aber dank des nicht mehr steigerbaren guten Wetters durften wir uns über gefühlten Rekordbesuch freuen. Die Keller und auch der Schaustellerbereich waren an allen Tagen bestens besucht. Die Resonanz, die das gesamte Veranstaltungsteam erfahren hat, ist durchweg ausgezeichnet.

Beugel dankte neben dem eigenen Team den vielen Partnern aus Schaustellern und Festwirten sowie den Unterstützern aus Sicherheits- und Hilfsdiensten für die verlässliche und wertschätzende Zusammenarbeit im Vorfeld und während der Festtage. Und auch den Besucherinnen und Besuchern zollte Beugel großes Lob. „Ich habe ganz viele lockere, entspannte und gut gelaunte Menschen getroffen. Dafür hat sich die Arbeit gelohnt“.

Weitere Stimmen zur Bergkirchweih 2023:

Christoph Gewalt und Udo Helbig bilanzieren für die Festwirte: "Wir hatten bisher noch nie besseres und stabileres Wetter als dieses Jahr. Somit hatten wir auch durchgehend zufriedene Gäste, die auch unbeschwert und friedlich den Berg genossen haben. Somit durften wir uns nach den zwei ausgefallenen Jahren und einem etwas rückläufigem Jahr 2022 wieder auf ca. 15 Prozent Zuwachs zum Vorjahr freuen. Frühere starke Jahre wie vor zirka zehn Jahren werden wir wohl nicht mehr erreichen. Wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr!"

Lorenz Kalb, Süddeutscher Verband reisender Schausteller und Handelsleute e. V.: "Wir sind mit der Bergkirchweih 2023 zufrieden. Es war ein friedliches Familienfest. Die Umsätze waren natürlich branchen- und standortbedingt unterschiedlich. Aber insgesamt zufriedenstellend."

Adam Kunstmann vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller (BLV): "Wir sind sehr zufrieden. Es ist alles eingetreten, was wir uns gewünscht haben. Das Wetter war ausgezeichnet und die Kundschaft hat unsere Angebote sehr gut angenommen. Wir sind wunschlos glücklich."

Friedhelm Weidinger, Feuerwehr: "Für die Feuerwehr Erlangen waren es bis jetzt ruhige Bergdienste. Gott sei Dank galt es keine größeren Einsätze auf dem Festgelände zu bewältigen. Über die zwölf Tage befanden sich jeweils acht Einsatzkräfte auf den beiden Feuerwachen auf dem Bergkirchweihgelände in Einsatzbereitschaft. Gemeinsam durch die Aktiven der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehren wurden dort 1.400 Stunden großartiger ehrenamtlicher Dienst geleistet."

Bastian Selig, Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Erlangen-Höchstadt: "Das Bayerische Rote Kreuz zieht zum Ende der 268. Erlanger Bergkirchweih eine durchwegs positive Bilanz. Während den zwölf ‚Berg‘-Tagen wurden rund 600 Patienten auf den beiden ‚Berg‘-Wachen am Schützenweg und an der Bergstraße von täglich bis zu 40 ehrenamtlichen Einsatzkräften versorgt. Zusätzlich wurden beim „After-Berg“ am Martin-Luther-Platz weitere 50 Patienten versorgt. In Summe waren 250 ehrenamtliche Einsatzkräfte des BRK KV Erlangen-Höchstadt 5.000 Stunden für den #brkberch im Einsatz."

Marc Clemenz, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Erlangen: "Der ASB Erlangen verzeichnet in diesem Jahr mit seinen ehrenamtlichen Kräften einen ruhigen und sicheren ‚Berg‘ 2023. Lobenswerterweise gab es keine Übergriffe auf Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes. Die Anzahl der Volltrunkenen, welche medizinische Hilfe benötigten, hielt sich trotz generell gestiegener Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr im geringen Rahmen. Wir blicken auf eine großartige Bergkirchweih 2023 und freuen uns auf nächstes Jahr."

Claudia Siegritz, Frauennotruf Erlangen: "Wie auch im letzten Jahr erfuhren wir sehr viel positive Rückmeldungen durch die Bevölkerung. Unser Angebot wird immer bekannter und gut angenommen. Vor allem die mobilen Teams, die auf der Bergkirchweih und auf dem Bürgermeistersteg unterwegs waren, erreichten sehr viele Besucherinnen und Besucher und konnten die Ziele „Information und Prävention“ umsetzen."

Auch der Erlanger Polizeichef, Polizeidirektor Klaus Wild, zieht ein überaus positives vorläufiges Fazit: „Für die Polizei ist der ‚Berg‘ erst beendet, wenn die letzten Spätheimkehrer am Dienstag in den frühen Morgenstunden sicher zu Hause angekommen sind. Dennoch möchten wir die diesjährige Bergkirchweih als eine der friedlichsten und harmonischsten bezeichnen. Trotz des bedeutend höheren Besucheraufkommens ist die Anzahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (Stand Montag: 226) im Vergleich zum Vorjahr (2022 zum gleichen Zeitpunkt: 249) erfreulicherweise zurückgegangen.“ Von den festgestellten Verstößen ereignete sich etwa ein Viertel auf dem Festgelände selbst, die restlichen drei Viertel im Rahmen der Nachfeiern bzw. bei den Parallelveranstaltungen im Stadtgebiet.

Nach dem „Berg“ ist vor dem „Berg“. Ein Ausblick auf 2024: Am 16. Mai geht es wieder los. Bis zum 27. Mai darf dann hoffentlich wieder fröhlich gefeiert werden.