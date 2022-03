Erlangen vor 38 Minuten

Feuerwehreinsatz

Kinder zündeln an Bushaltestelle - 200 Quadratmeter Fläche in Brand

An einer Bushaltestelle in Erlangen haben am Samstag (12.03.2022) drei Kinder gezündelt und einen Mülleimer in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf ein Gebüsch über. Am Ende brannte eine Fläche von 200 Quadratmetern.