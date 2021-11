Am frühen Samstagmorgen kurz vor sechs Uhr schlug in einem Einfamilienhaus in Uttenreuth ein Rauchmelder Alarm. Die Familie wurde geweckt und entdeckte ein angehendes Feuer im Badezimmer. Eine starke Rauchentwicklung zwang die Bewohner das Haus zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren, so die Kreisbrandinspektion Landkreis Erlangen-Höchstadt in einer Pressemitteilung.

Die Feuerwehren Uttenreuth und Buckenhof fanden einen Schwelbrand im Erdgeschoss vor. Brandgut wurde unter schwerem Atemschutz ins Freie gebracht und abgelöscht. Anschließend begann die Feuerwehr mit ausgiebigen Lüftungsmaßnahmen, bis die Konzentration von gefährlichem Kohlenmonoxid durch Brandrauch nicht mehr messbar war.

Der Rettungsdienst kam aus Gräfenberg und verblieb zur Absicherung an der Einsatzstelle. Die Familie mit Kind und Haustier kam glücklicherweise unverletzt davon und konnte dann wieder zurück in Ihre Räumlichkeiten. Die Polizei klärt die genaue Brandursache, für die Feuerwehren war der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet.