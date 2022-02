In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der vierten Kalenderwoche 2022 insgesamt 7.675 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 3.547 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen, so das Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

4.128 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 527.720 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht.

Insgesamt haben 195.851 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote: mindestens 77,7 Prozent), 145.011 Personen (57,5 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt keine vollständigen Zahlen vor.