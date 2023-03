Papiersterne, Waffeln, Weihnachtsengel – bei ihrem Adventsbasar verkauften die 96 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Großenseebach im Dezember 2022 allerlei Selbstgemachtes an ihre Eltern und Lehrkräfte. Das Ziel der vorweihnachtlichen Veranstaltung war es, möglichst viel Geld für die Aktion „Kinderherz-OP“ der Kinderkardiologischen Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Sven Dittrich) und der Kinderherzchirurgischen Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Oliver Dewald) des Uniklinikums Erlangen zu sammeln. Den Erlös von 500 Euro übergaben nun acht Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Karin Fuchs stellvertretend für die gesamte Schule in Form eines – passenderweise herzförmigen – Spendenschecks an Prof. Dr. Oliver Dewald und Kardiotechniker Andreas Teske.

Wie das Universitätsklinikum Erlangen erklärt, werden im Rahmen der Aktion „Kinderherz-OP“ schwer herzkranke, bedürftige Kinder und Jugendliche aus dem Ausland in Erlangen behandelt. „Alle unsere Schülerinnen und Schüler, von der ersten bis zur vierten Klasse, haben mehrere Wochen lang eifrig Weihnachtsdekorationen gebastelt und sind stolz, nun einen Beitrag zur Unterstützung junger Herzpatientinnen und -patienten leisten zu können“, berichtete Karin Fuchs.

„Herzoperationen sind sehr kostspielig; ohne finanzielle Unterstützung könnten wir die notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung zu stellen. Für die Spende und die investierte Mühe und Zeit möchten wir uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken“, sagte Prof. Dewald.

In die Aktion „Kinderherz-OP“ werden ausschließlich Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre aufgenommen, die von anerkannten gemeinnützigen Organisationen und mit einer gesicherten herzchirurgischen Diagnose an das Uniklinikum Erlangen vermittelt werden. Behandelt werden unter anderem Patientinnen und Patienten aus Kriegsregionen und aus Ländern, in denen es nicht die nötigen medizinischen Möglichkeiten gibt, um Herzerkrankungen zu therapieren.