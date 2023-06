Bereits seit 2010 nähen die Mitglieder der Patchworkgruppe Quilting Bee Herzogenaurach Herzkissen für die Brustkrebspatientinnen der Frauenklinik (Direktor: Prof. Dr. Matthias W. Beckmann) des Uniklinikums Erlangen. Über die Jahre konnten so bereits 4.650 der liebevoll handgefertigten Unikate, die Schmerzen nach einer Brustkrebs-Operation lindern und Trost spenden sollen, an betroffene Frauen verteilt werden.

Wie das Universitätsklinikum Erlangen in einer Pressemeldung mitteilt, kamen nun bei einem Aktionstag dank zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer weitere 400 Herzkissen zusammen. Doris Wienke, Sprecherin von Quilting Bee Herzogenaurach, überreichte den ersten Teil der Handarbeiten jetzt an die stellvertretende Direktorin der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen PD Dr. Carolin C. Hack und Physiotherapeut Mario Witter.

„Diese Gesten der Unterstützung sind von unschätzbarem Wert für unsere Patientinnen“, freute sich Dr. Hack. „Ich möchte mich bei allen, die an dieser tollen Aktion beteiligt waren, herzlich bedanken.“ Die farbenfrohen Handarbeiten sind nicht nur Symbole für Trost und Hoffnung, sondern erweisen sich gleichzeitig als nützlich: Bequem unter die Achsel geklemmt, reduziert ein Herzkissen beispielsweise die Schwellung des Arms, mindert das Druckgefühl und unterstützt die Wundheilung und den Lymphfluss nach einer Brustkrebs-OP. Damit sie gut waschbar und hautverträglich sind, werden die Kissen aus reinen Baumwollstoffen genäht und mit hochwertigen Mikrofaserbällchen gefüllt.

„Es macht einfach Freude, den Spaß am Nähen mit diesem guten Zweck zu verbinden“, sagte Doris Wienke. „All diejenigen, die auch einmal mitnähen oder dabei unterstützen möchten, die Kissenhüllen mit Bällchen zu füllen, möchte ich zu unserem nächsten Herzkissen-Aktionstag im Oktober 2023 einladen. Wir sind dankbar für jede helfende Hand.“