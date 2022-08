Wie die Stadt Erlangen mitteilt, beginnen im Rahmen der umfassenden Fahrbahndeckensanierungsmaßnahme Äußere Brucker-/Paul-Gossen-Straße am Dienstag, 13. September, die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts. Er umfasst die Kreuzung Paul-Gossen-Straße, östlich bis zur Autobahnunterführung und westlich bis zur Hertleinstraße sowie die Äußere Brucker Straße bis zum abgeschlossenen Abschnitt (Langfeldstraße). Bis Freitag, 28. Oktober, sind die Arbeiten angesetzt, die unter teilweiser Aufrechterhaltung des Kfz-Verkehrs durchgeführt werden. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt.

Während der Maßnahme ist die östliche Anschlussstelle Erlangen-Bruck (Auf- und Abfahrt, Fahrtrichtung Bamberg) der Autobahn A73 komplett gesperrt. An der Kreuzung selbst bleibt je eine Fahrspur erhalten (Ost-West-Richtung). In Nord-/Südrichtung müssen je nach Bauphase auch Vollsperrungen eingerichtet werden. Das bedeutet, dass während der südlichen Phase der Anschlussast in Richtung Erlangen-Bruck und in der nördlichen Phase der Paul-Gossen-Straße der Anschlussast in Richtung Innenstadt vollständig für den KfZ-Verkehr gesperrt ist. Je nach Bauphase werden unterschiedliche, großräumige Umleitungsstrecken über den Büchenbacher Damm, Am Europakanal und Dechsendorfer Damm bzw. Büchenbacher Damm, Frauenauracher Straße, Herzogenauracher Damm, Felix-Klein-, Günther-Scharowsky- und Koldestraße eingerichtet. Für die betroffenen Buslinien werden Umleitungsstrecken eingerichtet, die mit zum Teil umfangreichen Fahrplanänderungen verbunden sind (Info: https://stadtbus.estw.de/aktuelles-umleitungen).

Die Geh- und Radwege bleiben von den Bauarbeiten weitestgehend unberührt und sind mit Einengungen/Behinderungen benutzbar. Für Fußgängerinnen und Radfahrer werden zur Querung der Paul-Gossen-Straße sowie zur Erreichbarkeit der provisorischen Bushaltestellen provisorische Gehwege eingerichtet.

Bei der Sanierung handelt es sich um die umfassendste Baustelle 2022 im Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm der Stadt. Nach der Fertigstellung der Äußeren Brucker Straße müssen jetzt auf der Paul-Gossen-Straße typische Rissbildungen, Unebenheiten und starke Spurrinnen beseitigt werden, die eine massive Einschränkung der Verkehrssicherheit darstellen.

Wie gewohnt werden zusätzlich auch verschiedene kleinteilige Arbeiten wie beispielswiese der Aus- oder Einbau von maroden Randeinfassungen, die Erneuerung der Oberflächenentwässerung, der Austausch und die Anpassung der Schachtabdeckungen und Schieberkappen durchgeführt.

Ausführliche Informationen zu den Maßnahmen gibt es im Internet unter https://erlangen.de/verkehr.

Vorschaubild: © suwichan pralomram / pixabay.com (Symbolbild)