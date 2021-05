Am 2. Juni nimmt das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen wieder seinen Betrieb auf und startet die Kultur-Saison mit dem SommerSitz im E-Werk Garten. Das teilt das E-Werk in einer Mitteilung mit. Neben den klassischen Formaten wie Jays BBQ, Jazz4Free oder Poetry Slam ständen eine Reihe von Konzerten, Open Air Kino und DJ-Abenden auf dem Programm. Hierbei sind sowohl Veranstaltungen bei freiem Eintritt als auch Konzerte mit Künstlern, für die man Tickets benötigt, vertreten. Mit dabei sind auch zwei Lesungen im Rahmen der Reihe “LeseSalon”.

Vor der Wiedereröffnung nimmt ein Testzentrum der Firma SIGA med direkt vor dem E-Werk den Betrieb auf. Die Mitarbeiter des E-Werks seien in engem Kontakt mit den Betreibern und "stimmen sich auch, was die Öffnungszeiten angeht, mit dem Testzentrum ab", heißt es. Termine für einen Schnelltest direkt am E-Werk kann man unter www.apo-schnelltest.de/teststation-e-werk reservieren. Das gesamte E-Werk Team stehe nun also in den Startlöchern und Erlangen dürfe sich auf einen trotz aller Einschränkungen "entspannten Kultur-Sommer im E-Werk Garten" freuen. Da die Kapazitäten nach wie vor eingeschränkt sind, wird empfohlen, sich rechtzeitig Tickets unter www.e-werk.de zu sichern.