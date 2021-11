In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 44. Kalenderwoche 3998 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 2730 Impfungen auf das Impfzentrum in der Erlanger Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 1268 Impfungen wurden bei Hausärztinnen und Hausärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen, berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in einer Pressemitteilung.

Somit seien insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 359.421 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht worden. Insgesamt hätten 177.224 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 70,3 Prozent), 10.644 Personen hätten bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Erlangen Stadt und Landkreis: Dritte Impfung - so kommt ihr an einen Termin

"Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte", heißt es. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, lägen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.



Termine für Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen lassen sich bei den Hausärztinnen und Hausärzten oder im Impfzentrum über das bayernweite Portal https://impfzentren.bayern oder die Hotline unter 09131 86-6500 vereinbaren. Die Hotline ist hierfür Montag und Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Das Impfzentrum befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße) und hat Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Solange es der Betrieb zulasse, seien in diesem Zeitraum auch Impfungen ohne Termin möglich.

Bei starker Nachfrage könne es jedoch sein, dass Bürgerinnen und Bürger ohne Termin lange warten müssen oder weggeschickt werden. Die Stadt Erlangen betreibe das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dezentrale Sonderaktionen mit mobilen Teams ohne Registrierung und Termin und weitere aktuelle Informationen gebe es unter www.erlangen.de/impfzentrum oder www.erlangen.de/offene-impftage.

Auffrischung empfohlen - das müsst ihr zur Booster-Impfung wissen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Auffrischungsimpfungen für folgende Personengruppen: Für Bürgerinnen und Bürger über 70 ab mindestens sechs Monaten nach der Zweitimpfung sowie für diejenigen, die in der Pflege oder im Gesundheitssystem arbeiten oder Vorerkrankungen haben, die ihr Risiko erhöhen, bei einer Infektion einen schweren Verlauf zu erleiden.

Zusätzlich empfiehlt die STIKO eine Auffrischungsimpfung auch denjenigen, die bislang lediglich eine einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. In diesem Fall kann die Auffrischung bereits vier Wochen nach der Johnson & Johnson-Impfung erfolgen.

Über die STIKO hinausgehend hat die Bayerische Staatsregierung entschieden, auch Bürgerinnen und Bürgern eine Auffrischung nach sechs Monaten nahezulegen, die bislang zweifach mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft wurden. Lediglich Personen, die vor oder nach einer Corona-Infektion ein- oder zweimal geimpft wurden, seien so gut geschützt, dass derzeit keine weitere Impfung für sinnvoll gehalten wird.