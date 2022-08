Eckentaler Tankstelle zeigt für kurze Zeit extrem niedrige Preise an

Kurz vor dem Auslaufen des Tankrabatts dürften sich manche Autofahrer in Bayern gestern wie im Spritpreis-Himmel gefühlt haben. Betroffen war unter anderem die Kundschaft der Elan-Tankstelle in Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt. "Um 17.45 Uhr hat Super Benzin an der Elan Tankstelle 1,45 gekostet! Schlange von Autos bis in die Bundesstraße. Wahnsinn!", schreibt ein Mann am Dienstag (30. August 2022) in einer lokalen Facebook-Gruppe - und löst damit ungläubiges Staunen aus.

Diesel habe an der Tankstelle in Eckental lediglich 1,71 Euro gekostet, fügt ein weiterer Mann. Zum Vergleich: Am darauffolgenden Tag um 15.35 Uhr kosten Super-Benzin 1,85 und Diesel 2,14 Euro. Diejenigen, die dieses Phänomen verpasst hatten, rauften sich teilweise die Haare: "Nicht dein Ernst, oder? Ich habe (Super Benzin) für 1,80 Euro um 15 Uhr getankt. Echt krass, ich könnte jetzt echt heulen", kommentiert eine Nutzerin.

"Solche Schwankungen kann doch kein Mensch erklären", schreibt ein Mann indes verwundert. Allerdings gibt es für diesen enormen Preisabfall an den Zapfsäulen eine Erklärung: Wie das Mineralölunternehmen Total Energies inFranken.de mitteilt, sei aufgrund eines IT-Systemfehlers "gegen 17.30 Uhr ein falscher Preis an einigen Tankstellen in Bayern für den Zeitraum von etwa fünf bis 15 Minuten aktiviert und an den Preistafeln angezeigt" worden.

Die Pächter hätten darauf unterschiedlich reagiert. Einige hätten bei diesem ungewöhnlichen Preis bereits einen Fehler vermutet und die Zapfsäulen selbstständig für den Zeitraum gesperrt. Die Behebung des Fehlers sei zwischen 17.35 und 17.45 Uhr eingeleitet worden.