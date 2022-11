Der Freistaat Bayern schließt seine Impfzentren zum Jahresende. Wie die PR des Marktes Eckental erklärt, seien ab 2023 Corona-Impfungen nur noch bei niedergelassenen Ärzten möglich.

Wer vorher noch das Impf-Angebot in der Georg Hänfling Halle, Am Pfarrgarten 1, Eckental-Eschenau, nutzen möchte, hat dazu an folgenden Terminen von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit:

- 14. November

- 28. November

- 12. Dezember

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wer sich impfen lassen will, kann einfach vorbeikommen.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen