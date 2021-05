Eckental vor 59 Minuten

Corona

Eckental: Das Bürgertelefon zur Impfregistrierung wird eingestellt

Nachdem die Impfpriorisierung aufgehoben wurde, sei die Impfregistrierung durch das Bürgertelefon in Eckental nicht mehr notwendig, so die Gemeinde. Daher werde diese in Kürze eingestellt.