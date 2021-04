Eckental eröffnet Schnelltestzentrum: Im Kampf gegen die Pandemie hat sich die Gemeinde Eckental zusammen mit der Apotheke apoforte und dem House of Sports verständigt, ein neues großes Testzentrum in Eckental zu eröffnen. In der Pandemie müssten alle weiterhin gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um wieder bald in die Normalität zu kommen. Das teilt der Markt Eckental mit.

Neben dem neuen Impfzentrum, das Anfang April in Eckental eröffnet wurde, wird ein weiterer Baustein zur Bekämpfung der Corona Pandemie nun in Eckental angeboten. Besonders freue sich die Bürgermeisterin Ille Dölle, dass sie zwei Eckentaler Unternehmen gefunden hat, die dieses Zentrum auf die Beine stellen und die komplette Organisation und Ausstattung übernehmen. „Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Menschen das Angebot annehmen und sich in Eckental testen lassen“, so die Bürgermeisterin. Am Montag, 19.04.2021, wird das Covid-19-Schnelltestzentrum seinen Betrieb aufnehmen.

Schnelltestzentrum Eckental: Wo und wann Sie sich testen lassen können

In der Tennishalle des HOS (House of Sports), Orchideenstrasse 18 im Ortsteil Brand, werden von Montag bis Samstag kostenlose Bürgertests angeboten, die von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Die genauen Buchungszeiten können auf der Homepage ersehen werden. Im Anschluss an die Testung erhält jede Person eine offizielle Bescheinigung über das Testergebnis. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Die erforderliche Online-Anmeldung findet man unter www.apoforte.de. Achim Rucha mit seinem Team der apoforte sowie Markus Penning vom House of Sports freue sich sehr, einen Beitrag für ihre Gemeinde in dieser schwierigen Zeit zu leisten und somit der Eckentaler Bevölkerung ein neues breiteres Testangebot anbieten zu können.