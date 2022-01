Seit einem Jahr sucht die Feuerwehr Bubenreuth mit verschiedenen Info- und Werbeveranstaltungen Quereinsteiger, um die Schlagkraft der Feuerwehr Bubenreuth im Einsatzfall auch in Zukunft sicherzustellen, so die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth.

In einer verkürzten Feuerwehrgrundausbildung von nur 40 Ausbildungsstunden sei es den angehenden „Azubis“ möglich, Feuerwehrmann- bzw. Feuerwehrfrauhelfer zu werden. Dieser verkürzte Lehrgang solle den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, erst einmal in die Arbeit der Feuerwehr hineinzuschnuppern.

Falls der Teilnehmer oder die Teilnehmerin Gefallen an den Aufgaben und der Kameradschaft der Feuerwehr findet, bestehe im Anschluss die Möglichkeit, die Feuerwehrgrundausbildung abzuschließen und somit ein vollwertiges Mitglied der aktiven Mannschaft zu werden. Diese Woche habe wieder ein neuer Kurs mit 19 Teilnehmenden begonnen, heißt es. Kommandant Heinrich Herzog habe "19 motivierte Quereinsteiger zum Lehrgangsstart des Bubenreuther Pilotlehrganges via Zoom begrüßen" können. Besonders freute es ihn, dass sich zum großen Teil die Bubenreuther Damen an die Ausbildung herantrauen, heißt es.