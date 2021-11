Die Leitstelle Nürnberg alarmierte am 23.11.2021 um 16:52 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth gemeinsam mit dem Rettungsdienst in den Bubenreuther Süden zu einer hilflosen Person in der Wohnung. Die Person war gestürzt und konnte sich selbst nicht helfen, teilt die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth mit.

Umgehend rückten die Kameraden der Feuerwehr Bubenreuth an die Einsatzstelle aus. Schnell konnte die Türe geöffnet werden und Kameraden der First Responder Einheit die Person versorgen. Durch den nachrückenden Rettungswagen wurde die Person auf eventuelle Verletzungen untersucht. Nach ca. 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte in das Gerätehaus einrücken.