Um 17.28 Uhr alarmierte die Leitstelle Nürnberg am Donnerstag (15. Dezember 2022) die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bubenreuth in die Bubenreuther Vogelsiedlung. Der Rettungsdienst brauchte Unterstützung, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Vor Ort fiel die Entscheidung auf den Einsatz einer Drehleiter - was sich letzten Endes als erfolgreich erweisen sollte.

Feuerwehr Bubenreuth bringt Patient mittels Trage zu Boden

Kurz nach Alarmeingang rückten die Einsatzkräfte mit dem sogenannten "Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug" und einer Drehleiter mit Rettungskorb an die Einsatzstelle aus. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst entschied sich die Feuerwehr für eine Drehleiterrettung aus dem ersten Obergeschoss.

"Der Patient wurde für den Transport stabilisiert und in der Schleifkorbtrage fixiert", so die Feuerwehr. Mithilfe der Drehleiter konnte er sicher auf den Boden gebracht werden. Der Rettungsdienst transportierte ihn dann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weswegen der Hausbewohner medizinische Hilfe benötigt hatte, geht aus dem Einsatzbericht der Feuerwehr Bubenreuth nicht hervor.