Wie die Marktgemeinde Eckental berichtet, konnte sie das zweite Richtfest innerhalb weniger Tage feiern. Nach dem Hort in Forth ist nun auch der Rohbau der neuen Kita St. Kunigund in Brand fertig. Kein Wunder, dass Bürgermeisterin Ilse Dölle beeindruckende Zahlen vermelden konnte.

427 neue Betreuungsplätze in Krippen, Kitas und Horten hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren geschaffen. 80 Kinder werden ab September 2023 in zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen im neuen Gebäude in Brand Platz haben. „Falls wir in Zukunft einen noch größeren Bedarf feststellen, haben wir sogar die Option, das Nebengebäude aufzustocken“, erklärte Dölle. 4,4 Millionen Euro gibt die Marktgemeinde für St. Kunigund aus, rund zwei Millionen erhält sie an staatlichen Fördergeldern.

Besonders hob Bürgermeisterin Dölle das Engagement von Renate Siebenkäs und Herbert Vetterlein hervor: „Sie haben sich lange für den Erhalt des Kindergartens hier in Brand eingesetzt und hatten dafür so manches Hindernis zu überwinden. Danke, dass sie nicht aufgegeben haben.“

Eine der Besonderheiten von St. Kunigund: Das Gebäude entsteht komplett in Holzbauweise, erklärte Architekt Arndt Kellner: „Vor allem beim Raumklima wird sich das immer bemerkbar machen.“ Außerdem verfügt das Gebäude über eine PV-Anlage sowie eine Wärmepumpe und ist barrierefrei. Er könne außerdem mit Freude sagen, dass sich der Fortschritt der Baustelle im Zeitplan befinde, sagte Kellner weiter.

Auch Pfarrer Andreas Hornung bekundete die Freude seiner Gemeinde über den Bau. Ein so neues Gebäude sei manchmal fast einschüchternd, sagte Hornung weiter: „Man traut sich kaum, etwas zu berühren.“ Doch seien die Kinder erstmal eingezogen, werde sich das sicher ändern, weil sich das Gebäude dann nämlich allmählich mit Lebendigkeit und Menschlichkeit fülle.

Wie das dann aussehen könnte, zeigten die Kinder von St. Kunigund auch direkt: Mit ihren Erzieherinnen hatten sie passend zum Anlass das „Lied von den fleißigen Handwerkern“ einstudiert. „Wir ziehen bald in die Kita ein“, jubelten die kleinen Eckentaler an dessen Ende mit hörbarer Begeisterung – und erhielten für ihre Darbietung ebenso Applaus wie Georg Strobel von der gleichnamigen Holzbaufirma, der am Ende seines Richtspruchs vom Baugerüst aus ein Sektglas in die Tiefe warf.