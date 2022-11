Zu mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen, mit insgesamt sechs Fahrzeugen kam es am Freitagmorgen auf Höhe des Wertstoffhofes in Buckenhof, meldet die Polizei Erlangen-Land am Samstag, 26. November 2022.

Offenbar aufgrund plötzlich auftretender Eisglätte auf der Fahrbahn über der "Schwabach-Brücke" kam es dort zu drei, direkt aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei den Verkehrsunfällen niemand verletzt.

Die freiwillige Feuerwehr regelte den Verkehr während der Unfallaufnahme. Die Fahrbahn musste einseitig in Richtung Erlangen zeitweise komplett gesperrt werden, sodass sich ein langer Rückstau bildete.

