Ein 25-Jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weisendorf verstorben.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete, war eine 65 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag (11. Juli 2023) gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2259 von Weisendorf in Richtung Gerhardshofen unterwegs. Kurz vor Rezelsdorf wollte sie nach links in Richtung Oberreichenbach abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen - 25-Jähriger verstirbt an Unfallstelle

Der 25-jährige Biker erlitt durch die Wucht der Kollision schwerste Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach nahm den Unfall vor Ort auf. Dabei wurden die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen unterstützt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Weisendorf sperrten die Unfallstelle ab. Zu der Höhe des Sachschadens ist bisher nichts bekannt.