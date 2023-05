Auf der A73 bei Erlangen ist es am Montag (29. Mai 2023) in Fahrtrichtung Nürnberg zu zwei Unfällen gekommen: Am Nachmittag prallten zwei Autos ineinander, am frühen Abend kam es zu einem schweren Folgeunfall.

Gegen 15.40 Uhr wollte ein 50-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Eltersdorf und Fürth-Steinach ein langsameres Fahrzeug im Bereich eines Möbelhauses überholen. Dazu scherte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen aus - und übersah dabei das Auto eines 18-jährigen Fahrers, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen.

Auto beim Überholvorgang übersehen - A73 stundenlang gesperrt

Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich aneinander und kamen ins Schleudern, der Unfallverursacher kollidierte außerdem noch mit der Leitplanke.

Bei dem Verkehrsunfall zogen sich die beiden beteiligten Fahrer und die 48-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers jeweils leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Klinikum. An den Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 26.000 Euro.

Die Autobahn musste nach dem Unfall in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend vollständig gesperrt werden. Später erfolgte eine einspurige Umleitung des Verkehrs über den Seitenstreifen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei übernahmen die Absicherung, die Reinigung und die Teilsperrung der Unfallstelle.

40-Jähriger sieht Stauende zu spät - und baut schweren Auffahrunfall

Der Unfall und die anschließende Absicherung der Unfallstelle sorgte stundenlang für erhebliche Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Am frühen Abend kam es zu einem Folgeunfall: "Gegen 18 Uhr erkannte ein 40-jähriger Autofahrer das Stauende ca. 500 Meter vor der ersten Unfallstelle zu spät", erläutert die Polizei. Dadurch kam es zu einem heftigen Auffahrunfall, bei dem sich drei weitere Autos aufeinander schoben.

Infolgedessen musste die Autobahn an der Unfallstelle erneut für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgte anschließend erneut über den Seitenstreifen. Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt fünf Personen: die 29-jährige Beifahrerin und das dreijährige Kind des Unfallverursachers verletzen sich leicht. Zudem zogen sich drei Insassen der anderen Fahrzeuge leichtere Verletzungen zu. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 33.000 Euro.

"Nach Bergung aller Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn konnte die A73 um 20.45 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden", heißt es vonseiten der Polizei.

Vorschaubild: © Mia Bucher/dpa/Symbolbild