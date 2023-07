Am späten Samstagnachmittag (08. Juli 2023) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa und einem Auto gerufen. Dies berichtete die Polizei am Sonntag.

Wie sich vor Ort herausstellte, befuhr der 84-jährige Fahrer eines Pkw eine schmale Straße im Wohngebiet als ihm ein 15-jähriger Mofafahrer auf seiner Spur entgegenkam. Der 15-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in den Wagen. Dabei wurde der Mofafahrer in die Windschutzscheibe des Autos katapultiert und dabei schwer verletzt.

Glücklicherweise befand sich zum Unfallzeitpunkt ein in seiner Freizeit befindlicher Notarzt in unmittelbarer Nähe, welcher die erste ärztliche Behandlung übernahm und entsprechende Maßnahmen einleitete. Der 84-jährige Lenker des Pkw wurde nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher durch die Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt wird.

