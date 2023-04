Heroldsberg vor 1 Stunde

Prügelei

"Nachspiel im Kabinentrakt": Nach Abpfiff flogen die Fäuste

Beim Fußballspiel Tuspo Heroldsberg gegen TSV Altenberg am Sonntag (2. April 2023) eskalierte nach dem Abpfiff ein Streit zwischen zwei Spielern. Der Streit mündete in eine Prügelei, bei der sich beide Männer am Kopf verletzten.