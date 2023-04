Ein bislang unbekannter Täter sprühte laut Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch in der Nacht von Montag (3. April 2023) auf Dienstag (4.) an verschiedenen Stellen in Gremsdorf weiße Farbe.

Der Sprayer verteilte seine Farbe in einem deutschen und einem griechischen Gasthaus, einem Juwelier und in einem Bäcker. Dort sprühte er weiße Farbe in die Schlüssellöcher der Eingangstüren. Der Grund für seine Tat ist der Polizei noch nicht bekannt.

Unbekannter Sprayer verteilt Farbe an mehreren Orten

Die Polizei in Höchstadt bittet Zeugen um Hinweise und verdächtige Beobachtungen aus der Hauptstraße und aus dem Gewerbepark in Gremsdorf. Außerdem werden Hinweise aus den Straßen "Am Graben" und "Am Vogelseck" in Höchstadt gesucht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © roegger/pixabay.com (Symbolbild)