Zu einem handgreiflichen Streit ist es am Samstagabend (24. Juni 2023) in der Erlanger Innenstadt an einem Imbiss gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit.

Der Betreiber des Imbisslokals zeigte sich verärgert über einen scheinbar zahlungsunwilligen Gast, dem er in der Vergangenheit bereits eine Rechnung ausstellen musste, da er seine Speisen vor Ort nicht begleichen konnte.

Wirt schlägt Gast in Erlangen - weil er nicht zahlen wollte

Da der Gast wohl weiterhin nicht gewillt war, seine Schuld zu begleichen, erzürnte dies den Gastronomen und es kam im Zuge eines Wortgefechtes zu körperlichen Übergriffen. Der Wirt soll den Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Gast wiederum hatte mehrere Leute um sich geschart und belagerte nun seinerseits den Imbiss, in welchen sich der Betreiber sicherheitshalber zurückzog und verbarrikadierte. Ein weiterer Gastronom aus der Nachbarschaft bekam das Treiben vor dem Imbiss seines Kollegen mit und wollte diesem zu Hilfe kommen.

In der Folge wurde dieser von einem unbekannten Mann, welcher zu der Gruppe des Gastes gehörte, geschlagen. Neben den Handgreiflichkeiten wurden in der hitzigen Situation auch mit Stühlen geworfen.

Nach Schlägerei: Polizei sucht nach Zeugen

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Situation wieder beruhigt werden. Gegenstand der weiteren Ermittlungen bilden jetzt mehrere Körperverletzungsdelikte. Zeug*innen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-114 zu melden.

