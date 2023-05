Trotz bestem Wetter kamen am Pfingstmontag (29. Mai 2023) deutlich weniger Besucher auf das Festgelände am Erlanger Burgberg wie an den Tagen zuvor. Zwar waren die Sitzplätze auf den Kellern bereits am Vormittag gut besucht, aber das Besucheraufkommen blieb den ganzen Tag über bis zum Bergende konstant.

Bereits am Nachmittag hatte ein Festbesucher aus Unterfranken offensichtlich zu viel getrunken und musste sich an seinem Platz auf dem Keller übergeben. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes baten deshalb den jungen Mann, den Keller zu verlassen. Dieser zeigte sich jedoch ungehalten, sodass der 25-Jährige schließlich von Polizeibeamten vom Keller abgeführt werden musste. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr, griff die Beamten tätlich an und spuckte einem Ordnungshüter ins Gesicht. Wie ein Test ergab, lag der Alkoholwert des Mannes bei 1,7 Promille.

Mann wirft Glas - Passantin erleidet Schnittwunde

Zum Ende des Festbetriebes warf ein 19-jähriger Forchheimer sein Weizenglas gegen das Tor der Polizeiwache. Das Glas zerschellte an dem Metalltor, wodurch dieses leicht beschädigt wurde. Die umherfliegenden Glassplitter trafen eine Passantin, die eine kleine Schnittwunde erlitt.

Zudem wurden gegen einen 25-jährigen Mann aus Erlangen wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Mann fiel bei der Zugangskontrolle auf, da er geringe Mengen Marihuana dabei hatte.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten knapp 20 Gramm der Droge in der mitgeführten Bauchtasche des Mannes.

37-Jähriger mit schweren Verletzungen in Klinik eingeliefert

Ansonsten verlief der Pfingstmontag sehr harmonisch, sodass die Festbesucher einen friedlichen Tag auf dem Festgelände genießen konnten.

Nachträglich meldete sich ein verletzter Mann bei der Polizei. Dieser wurde bereits am Sonntag (28. Mai 2023) von einem bislang unbekannten Täter auf dem Nicklaskeller mit einem Cocktailglas ins geschlagen. Der 37-jährige Verletzte wird derzeit mit schwereren Verletzungen in einer Klinik behandelt.

Ab etwa 23 Uhr zogen die Festbesucher wieder in Richtung Innenstadt. Im Gegensatz zu den Vortagen waren die Personengruppen im Bereich des Martin-Luther-Platzes dieses Mal überschaubar. Den Großteil der Festbesucher zog es nämlich auf direktem Wege in Richtung Innenstadt beziehungsweise in Richtung Bahnhof.

Polizei beschreibt Stimmung als "absolut friedlich"

Die Stimmung unter den Feiernden war absolut friedlich. Viele bedankten sich bei den Einsatzkräften für ihren Dienst, teilte die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit.

So kam es im Rahmen der Feierlichkeiten nach Bergende in der Innenstadt zu keinerlei Aggressionsdelikten.

Lediglich ein junges Pärchen fiel Zivilbeamten auf, als die beiden gewaltsam ein Fahrradschloss knackten, um an einen fahrbaren Untersatz zu gelangen.

Pfingstmontag für Einsatzkräfte "ein Tag zum Durchatmen"

Während sich auf dem Gelände der Freizeitanlage Wöhrmühle nur vereinzelte kleinere Personengruppen aufhielten, fanden sich am Bürgermeistersteg in der Spitze bis zu 400, meist junge Leute ein.

Hier sprachen die Polizeibeamten Belehrungen wegen mitgeführter Musikboxen aus. Bei einem 16-jährigen Jugendlichen fanden Beamte im Rahmen einer Personenkontrolle darüber hinaus ebenfalls geringe Mengen Marihuana und stellten diese sicher.

Nach den einsatzreichen Tagen war der Pfingstmontag für die Erlanger Polizei sowie die Unterstützungskräfte aus Mittelfranken und der Bereitschaftspolizei ein Tag zum Durchatmen, resümiert die Polizei.