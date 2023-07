Erlangen: Tankstellenüberfall in Erlangen-Bruck - Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwochabend (12.07.2023) überfiel ein zunächst unbekannter Täter eine Tankstelle in Erlangen-Bruck. Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Gegen 20:35 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle in der Bunsenstraße, bedrohte den Angestellten und entnahm Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss rannte der Unbekannte davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers führte zunächst nicht zur Ergreifung des noch unbekannten Täters. Auf Grund von am Tatort gesicherten Beweismitteln richtete sich der Tatverdacht im Laufe des Abends auf einen 17-jährigen Jugendlichen aus Erlangen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Hierbei konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten leiteten gegen den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein. Die weiteren Untersuchungen in dem Fall hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Überfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

