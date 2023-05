Auf dem Festgelände rund um den Burgberg zeigte sich das Wetter auch am Sonntag wieder von seiner besten Seite. Bereits um 10.00 Uhr waren die Keller zum traditionellen Frühschoppen und Familientag gänzlich gefüllt und später kommende Besucher fanden keinen Platz mehr. Die Fahrgeschäfte wurden ebenfalls gut besucht. Dieser Besucherandrang hielt bis zum offiziellen Bergende um 23:00 Uhr auch an.

Der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit lag am Sonntag auf dem Festgelände. Insgesamt mussten fünf Körperverletzungen, ein tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte sowie mehrere Fund- und Verlustanzeigen aufgenommen werden. Darüber hinaus mussten mehrere Streitereien zwischen betrunkenen Bergbsuchern geschlichtet werden, ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen für die Beteiligten nach sich zog.

Am Burgberg besonders viel zu tun - Polizeibeamte angegriffen

Vier Körperverletzungen resultierten aus vorangegangenen verbalen Streitigkeiten wegen Nichtigkeiten. In drei Fällen sind die Täter bekannt; in einem Fall gelang dem Aggressor die Flucht. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, wie beispielsweise kleine Platzwunden im Gesicht. Eine Körperverletzung bescherte den eingesetzten Beamten viel Arbeit. Kurz vor 18.00 Uhr wurde ein Bergbesucher von einem 34-Jährigen völlig grundlos in der Bergstraße gegen das rechte Bein getreten. Der ebenfalls 34-jährige Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Bei der Anzeigenaufnahme verweigerte der Täter die Angaben seiner Personalien und zeigte sich verbal aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten die Identität des Mannes feststellen. Eine Überprüfung in den Fahndungsdateien ergab, dass gegen den 34-jährigen Wohnsitzlosen mehrere Haftbefehle zur Verbüßung von ausgesprochenen Freiheitsstrafen aus den Jahren 2011 und 2014 offen waren. Daher wird der Mann im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht in Erlangen vorgeführt.

Der tätliche Angriff gegen Polizeibeamte ereignete sich gegen 23.45 Uhr im Bereich der Bergstraße. Hier verließ ein 57-jähriger Nürnberger trotz mehrmaliger Aufforderung durch das Sicherheitspersonal den am Fuße des Berges liegenden Biergarten nicht. Daraufhin wurden Beamte der Bergwache zur Unterstützung hinzugerufen. Auch den polizeilichen Platzverweis ignorierte der sichtlich angetrunkene Nürnberger und musste deshalb aus dem Biergarten geschoben werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich und schlug einen Beamten mit der Faust gegen die Brust. Zudem beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mit unflätigen Ausdrücken. Daraufhin wurde der Mann fixiert und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt.

Streit eskaliert - Kontrahenten prügeln aufeinander ein

Im Rahmen der Nachfeiern musste durch die Beamten nur eine Körperverletzung im Bereich des E-Werkes aufgenommen werden. Hier kamen drei Bergbesucher aus dem Landkreise Ansbach mit einem Erlanger in Streit, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die festgestellten Alkoholwerte lagen zwischen 1,5 bis 2,08 Promille.

Weniger Straftaten als vergangenes Jahr - Polizei mit positivem Halbzeit-Fazit

Darüber hinaus mussten die Beamten mehrere kleinere Streitereien im Bereich der Haupt- bzw. Nürnberger Straße schlichten.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen mussten insgesamt zwei Fahrer von E-Scootern zur Anzeige gebracht werden, da diese deutlich alkoholisiert waren. Hierbei wurden Alkoholwerte von 0,86 und 0,88 Promille festgestellt.

Insgesamt zieht die Erlanger Polizei aufgrund der sehr hohen Besucherzahlen zur "Halbzeit" ein erfreuliches Fazit, da sich die Körperverletzungen und andere Straftaten in Grenzen hielten. Im Vergleich zu den Jahren 2013 - 2015 erfolgte eine deutliche Reduzierung der Fallzahlen. Für den weiteren Verlauf wünscht sich die Erlanger Polizei auch weiterhin so viele friedliche Besucher der Bergkirchweih und hofft auf einen guten Ausklang des Berges 2023.