Erlangen: Streit unter Männern eskalierte - 55-Jähriger festgenommen

Am Donnerstagnachmittag (07.09.2023) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern vor einem Supermarkt an der Erlanger Neumühle. Ein 55-Jähriger steht im Verdacht mit einem spitzen Gegenstand auf den anderen Mann eingestochen zu haben. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14:30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe über eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Supermarkt an der Neumühle ein. Beim Eintreffen erster Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt war einer der Beteiligten bereits geflüchtet. Der an der Örtlichkeit verbliebene 46-jährige Mann wies unter anderem Stichverletzungen an seinem Körper auf.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Ein 30-Jähriger, der den Vorfall beobachtet hatte, hatte indes auf seinem Motorrad die Verfolgung des Täters aufgenommen und gab über den Notruf seinen Standort durch. Auf diese Weise konnte kurz darauf ein tatverdächtiger 55-jähriger Mann in der Schallershofer Straße festgenommen werden.

Der 46-Jährige kam nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt vor Ort zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Kriminalpolizei Erlangen nahm vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikt auf. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 55-jährigen Tatverdächtigen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

