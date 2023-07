In den frühen Morgenstunden haben sich am Freitag (21. Juli 2023) zwei Erlanger aus bislang ungeklärten Umständen am Martin-Luther-Platz in die Haare bekommen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt trafen der 20 Jahre alt und der 31-jährige Erlanger gegen 4.25 Uhr aufeinander. Zunächst entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf sich die beiden Männer anfingen zu schlagen und auf dem Boden zu kämpfen. Dabei würgte dann der 31-Jährige seinen Kontrahenten, sodass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Mann würgt Kontrahenten bewusstlos - Passanten müssen Täter eingreifen

Unbeteiligten Passanten gelang es, den 31-Jährigen von dem am Boden liegenden Mann wegzuziehen. Obwohl der Mann anschließend Richtung Norden flüchtete, wurde er durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen.

Da beide Männer mit 1,2 und 1,6 Promille erheblich alkoholisiert waren, ordnete die Staatsanwaltschaft jeweils eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden beide Männer wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Vorschaubild: © Rainer Fuhrmann/Adobe Stock (Symbolbild)