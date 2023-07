Erlangen: Polizeieinsatz in Erlangen Büchenbach

Am Montagmorgen (31.07.2023) kam es in einem Hochhaus im Erlanger Stadtteil Büchenbach zu einem größeren Einsatz der Polizei. Zuvor waren verdächtige Geräusche aus einer Wohnung gemeldet worden.

Anwohner meldeten gegen 06:20 Uhr Geräusche aus einer Wohnung in einem Hochhaus am Europakanal, welche darauf schließen ließen, dass sich darin eine Person in einer hilflosen Lage befinden könnte. Als eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt die Wohnung überprüfte, reagierte der Wohnungsinhaber sofort aggressiv, schrie herum und hielt hierbei einen unbekannten Gegenstand in seiner Hand. Nachdem der Mann im Anschluss die Wohnungstür wieder schloss, reagierte er auf eine erneute Ansprache nicht mehr.

Weil nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sich oder Einsatzkräfte verletzen könnte, zogen die Beamten weitere Streifen sowie Spezialeinsatzkräfte hinzu. Nachdem weitere Kontaktversuche scheiterten, betraten die Einsatzkräfte gegen 08:20 Uhr die Wohnung und überwältigten den Mann, wobei weder er noch Einsatzkräfte verletzt wurden. Der Mann kam im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

